Tv8 Paylaş Benimle Popstar Mehtap Yılmaz pavyon hayatını anlattı: Genç kızlar aileler dinlesin
TV8 Paylaş Benimle programına katılan bir dönemin Popstar birincisi Mehtap Yılmaz programın sunucusu Gökhan Çınar'a pavyon hayatının bilinmeyenlerini anlatarak özellikle ailelere ve genç kızlara seslenerek ders niteliğinde, ibretlik hikayesini anlattı.
TV8 Paylaş Benimle programında Gökhan Çınar'a itiraf üstüne itirafta bulunan eski Popstar birincisi Mehtap Yılmaz, bugüne kadar YouTube'da ve birçok platformda pek çok kez yayınlanan hayat hikayesinden çok farklı detayları anlattı. Çınar'a özellikle aile bağlarını ve pavyon hayatını anlatan Yılmaz, bazı anlarda gözyaşlarını tutamadı. “Hayatımın en acı günlerini pavyonda yaşadım” diyerek bahsettiği pavyon hayatının hiç anlatmadığı detaylarını Çınar'a anlatan Mehtap, pavyona katlanmasının tek nedeninin erkek kardeşi olduğunu ifade etti. İşte Mehtap Yılmaz’ın istemediği pavyon hayatından 'Popstar'lığa uzanan hayat hikayesinden ibretlik kesitler...
Kendi hayat hikayesinin yanı sıra pavyon hayatının gerçeklerini de anlatan Mehtap Yılmaz, hayatının büyük bir kısmının zorluklarla ve sıkıntılarla geçtiğini ifade ederek, her akşam 6-7 farklı pavyonda sabah ezanına kadar sahen aldığını ancak hiç konsomasyona çıkmadığını, pavyon müşterilerinin masasına oturup onlara eşlik etmediğini anlattı.
'Allah'ım benim çilem ne zaman bitecek'
Tüm bu pavyon hayatının zorluğuna Tıp okuyan kardeşinin eğitim amsraflarını çıkarmak için katlandığını ifade eden Mehtap, "Her güne sabah ezanı okunana kadar sahneye çıkar, ezanı duyunca 'Allah'ım benim çilem ne zaman bitecek, bu çocuğun okulu ne zaman bitecek de benim çilem dolacak' diye sorardım" ifadeleriyle yaşadığı iç sıkıntıyı ifade etti.
Kardeşi Hacettepe Tıp'tan mezun olunca o da pavyondan mezun oldu!
Erkek kardeşini okutmak için pavyonda şarkıcı olmaya devam etttiğini ifade eden Mehtap, sürekli, “Diplomam var benim, onu alayım bırakacağım” diyerek yaptığı bu işte iş arkadaşlarının onunla dalga geçtiğini anlattı. Mehtap'ın Gökhan Çınar'a anlattığı hikayesinin en can alıcı ayrıntılarından biri ise uğrunda pavyona mecbur kaldığı kardeşinin Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olduğu gün onun da pavyon hayatından mezun olduğunu söylediği cümleleri oldu.