Tv8 MasterChef'te üçlü düelloda bir ilk yaşandı! İki kişi birden üst tura geçti
TV8' MasterChef 2021 27 Temmuz Salı akşamı yayınlanan son bölümde şefler bir ilke imza attı. Üçlü düelloda ilk kez iki kişi birden elemeyi geçti.
TV8'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşan MasterChef Türkiye'de 2. tur elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef son bölümde Mustafa, Mert ve Emre üçlü düelloda etli sarma yaparak yarıştı.
İki yarışmacı aynı anda üst tura çıkmayı başardı
Tadım sonrasında ise ünlü şefler herkesi şaşırtan bir karar aldı. Başarılı yemek yapan iki yarışmacı aynı anda üst tura çıkmayı başardı.
Şef Somer Sivrioğlu "İlk kez bir yarışmadan bir değil iki yarışmacıyı birden üst tura geçirmek istedik. İki tane birbirinden üstün tabak var. İkinizi de üçüncü tura davet etmek istiyoruz" dedi.
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin 27 Temmuz Salı akşamı ekrana gelen bölümünde, üçlü düello elemeleri heyecanı yaşandı.