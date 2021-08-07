Tv8 MasterChef'te Mehmet Şef'ten yarışmacı Fikret'e tepki: Bu et çiğ, yürüyor!

İlk etapta yuvalama çorbası yapmak için kolları sıvayan yarışmacılardan Nursima, Ateş ve Berk sınavı başarıyla geçti. İkinci etapta kalan isimlerden ana ürünün soğan olduğu 'yaratıcılık' yemeği istendi. 45 dakikalık süre sonunda şef adayları hazırladıkları tabakları Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sirioğlu'na sundu.