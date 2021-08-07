Tv8 MasterChef'te Mehmet Şef'ten yarışmacı Fikret'e tepki: Bu et çiğ, yürüyor!
TV8 MasterChef' 2021'de dün akşam ekrana gelen bölümde, yarışmacı Fikret şeflerin önüne çiğ etten oluşan bir tabak çıkarınca tepki çekti.
İlk etapta yuvalama çorbası yapmak için kolları sıvayan yarışmacılardan Nursima, Ateş ve Berk sınavı başarıyla geçti. İkinci etapta kalan isimlerden ana ürünün soğan olduğu 'yaratıcılık' yemeği istendi. 45 dakikalık süre sonunda şef adayları hazırladıkları tabakları Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sirioğlu'na sundu.
Gergin bekleyişin ilk elenen ismi Fikret oldu. Mehmet Yalçınkaya genç yarışmacıyı etin çiğ olduğu konusunda uyardı.
"Oğlum et çiğ, Az pişmiş değil, et yürüyor... Kalkıp gidecek..."
Yalçınkaya, 'Az pişmiş olarak hazırlamak istedim' diyen Fikret'e "Oğlum et çiğ, Az pişmiş değil, et yürüyor... kalkıp gidecek... İyi risk almışsın ama bu yemek için 1 saat, 1,5 saat lazım " dedi.
"Çıkaramamışsın işte et yürüyor"
Fikret'in "40 dakikada çıkarmaya çalıştım" sözlerine ise, "Çıkaramamışsın işte et yürüyor" diyerek karşılık verdi...