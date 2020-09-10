TV8 MasterChef'te iddialı takım yenildi Özgül hüngür hüngür ağladı

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu TV8'in efsane yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye'de dün akşam heyecan yine zirvedeydi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından ikinci dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele yaşandı.