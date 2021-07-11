Tv8 Masterchef'te gözyaşları sel oldu Somer Şef ağladı! 'Büyük günahlardan biri' deyip...

Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı, TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef'; son olarak on ikinci bölümüyle ekranlara geldi. İlk tur elemelerinin devam ettiği yarışmada duygusal anlar yaşadı.