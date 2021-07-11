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Tv8 Masterchef'te gözyaşları sel oldu Somer Şef ağladı! 'Büyük günahlardan biri' deyip...

Tv8 Masterchef'te gözyaşları sel oldu Somer Şef ağladı! 'Büyük günahlardan biri' deyip...

TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

Tv8 Masterchef'te gözyaşları sel oldu Somer Şef ağladı! 'Büyük günahlardan biri' deyip...

Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı, TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef'; son olarak on ikinci bölümüyle ekranlara geldi. İlk tur elemelerinin devam ettiği yarışmada duygusal anlar yaşadı.

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Tv8 Masterchef'te gözyaşları sel oldu Somer Şef ağladı! 'Büyük günahlardan biri' deyip...

23 yaşındaki Görkem Demiral, eleme turunu geçmek içim şeflere kendi tarifi olan levrek lokum yemeğini yaptı. 

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Tv8 Masterchef'te gözyaşları sel oldu Somer Şef ağladı! 'Büyük günahlardan biri' deyip...

Demiral'ın tadın aşamasından sonra da yaşananlar izleyenleri hüzünlendirdi.

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Tv8 Masterchef'te gözyaşları sel oldu Somer Şef ağladı! 'Büyük günahlardan biri' deyip...

Görkem Demiral'ın yarışmaya ablasıyla geldiğini öğrenen şefler, genç kadını stüdyoya davet etti. 

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