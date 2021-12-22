TV8 MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu eşinden boşandı

Somer Şef ne kadar tazminat ödeyecek?

Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada, taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Sosyal medyada en çok merak edilen detay ise Aslı Sivrioğlu'nun Somer şeften herhangi bir tazminat alıp almadığı oldu. Danilo Zanna'nın da geçtiğimiz günlerde çok konuşulan 'astronomik tazminatlı' boşanmasının ardından, Somer Şef'in ödeyeceği tazminat da merak edildi. Duruşmada, Aslı Sivrioğlu’nun nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı, Somer Sivrioğlu’nun ise, "Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dediği öğrenildi.