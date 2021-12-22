TV8 MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu eşinden boşandı
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan çekişmeli davanın anlaşmalıya dönmesi sonucu boşandı. İşte Somer Sivrioğlu'nun boşanma sonrası ilk görüntüleri...
TV8'in sevilen ve reytingi yüksek pogramlarından MasterChef Türkiye'nin sempatik şefi Somer Sivrioğlu 19 yıllık eşinden boşandı. Çekişmeliden anlaşmalıya dönerek son bulan bu boşanmanın ardından sosyal medyada 'MasterChef şefleri teker teker boşanıyor, önce Danilo Zanna, sonra Somer Sivrioğlu.../ Sıra Mehmet Şef'te mi?' yorumları yer aldı. Öte yandan bir diğer merak edilen konu ise, Danilo Zanna'nın '1 milyon euroluk tazminat' nedeniyle çekişmeliye dönen sansasyonel boşanmasının ardından Somer Şef'in boşandığı eşi tazminat kararıyla şaşırttı.
Ünlü şef ve yemek programı sunucusu Somer Sivrioğlu ile 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nun boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.
Duruşma basına kapalı olarak gerçekleşti. Aslı Sivrioğlu tarafından iki yıl önce çekişmeli olarak açılan boşanma davası anlaşmalı olarak sonuçlandı. Duruşmada, Aslı Sivrioğlu'nun nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı, Somer Sivrioğlu'nun ise, "Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dediği öğrenildi.
Somer Şef ne kadar tazminat ödeyecek?
Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada, taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Sosyal medyada en çok merak edilen detay ise Aslı Sivrioğlu'nun Somer şeften herhangi bir tazminat alıp almadığı oldu. Danilo Zanna'nın da geçtiğimiz günlerde çok konuşulan 'astronomik tazminatlı' boşanmasının ardından, Somer Şef'in ödeyeceği tazminat da merak edildi. Duruşmada, Aslı Sivrioğlu’nun nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı, Somer Sivrioğlu’nun ise, "Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dediği öğrenildi.