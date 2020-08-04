TV8 MasterChef Türkiye'nin rüya takımında bakın kim yer aldı işte final turu
Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de final turu elemeleri başladı, yarışmacılar, son 16 isim arasına girebilmek için karşı karşıya geldi. İşte MasterChef’te final turunu kazanarak ana kadroya giren yarışmacı...
Dün akşam yeni bölümüyle yayımlanan MasterChef Türkiye'de bambaşka bir heyecan yer aldı. MasterChef 2020 ana kadrosunda yer alacak yarışmacılar herkes tarafından merak ediliyordu artık şekillenmeye başladı.
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MasterChef’te haftanın ilk oyununda günün kazananı belli oldu ve şeflerden MasterChef 2020 ana kadrosu yarışmacısı önlüğünü aldı.
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MasterChef Türkiye’de Son 28 yarışmacı, on dörtlük kişilik iki gruba ayrıldı. Bu gruplardan ilki ile bu akşam yarışmada iki oyun oynandı. Bu oyunlardan ilkinde klasik bir yemek talaş böreği yapılması istendi.
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Verilen sürenin sonunda şefler, beş yarışmacının oy birliği, bir yarışmacının oy çokluğu ile son altıya kaldığını açıkladı.
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