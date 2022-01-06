TV8 MasterChef Türkiye'den kendini eleten eski yarışmacı Emre Büber'den olay 'mobbing' itirafı
MasterChef Türkiye 2021 kadrosunun iddialı yarışmacılarından olup bile bile hata yaparak kendini eleten Emre Büber'den, son bölümde şef önlüklerinin dağıtılmasından sonra dikkat çeken 'mobbing' itirafı...
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de son yaklaşılırken finale doğru ilerleyen yarışmacıların isimlerinin nakışlı olduğu önlükler son bölümlerde eski yarışmacılara tabiri caizse 'iç geçirtti.' Geçtiğimiz haftalarda potada iken, bilerek yaptığı bir hatayla kendisini eleten ve iddialı bir yarışmacı olması nedeniyle bu hareketi şaşkınlıkla karşılanan Emre Büber'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım kafaları karıştırdı. Yarışmada 'mobbing' gördüğünü iddia eden Emre Büber'in bu paylaşımından sonra gözler ünlü şeflere çevrildi.
Masterchef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Emre Büber, geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etti. Elendikten sonra yemek tarifi verdiği videoları YouTube kanalında yayınlamaya başlayan Büber, bir takipçisinin yorumu üzerine yarışma hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda MasterChef Türkiye'den elenen Emre Büber, bir videosuna yorum yapan takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti.
"Başarı emekle olur. Lafla, mobbingle değil"
"MasterChef'te şef gömleği sana yakışırdı" yorumuna cevap veren eski yarışmacı Emre Büber, "Başarı emekle olur. Lafla, mobbingle değil. Bırakalım gömleklerini giyip hevesini alsınlar" dedi.