TV8 MasterChef Türkiye'den elenen Gülşah Suna açtı ağzını yumdu gözünü!

Ben kazandım: ''Acısıyla tatlısıyla Masterchef davası benim için kapanmıştır bu süreçte yanımda olan destekleyen koruyup kollayan herkese on bin yüz milyon teşekkür ediyorum. İlk 16’lık kadroya seçildiğimde “ben kazandım şefim arkadaşlara başarılar diliyorum” demiştim. Ben o gün kazandım eğer biraz daha kalsaydım kaybetmeye başlayacaktım.''