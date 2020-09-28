TV8 MasterChef Türkiye'de kim elendi ağlaya ağlaya veda etti işte elenen isim
MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Celal, Barbaros, Eray, Esra, Özgül ve Ayyüce kıyasıya bir mücadele verdi. Elenen isim gözyaşlarıyla veda etti.
MasterChef Türkiye'de bu hafta kırmızı ve mavi takım arasında çekişmeli bir mücadele yaşandı. Hafta boyunca üç dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunlardan ikisini mavi takım, birini kırmızı takım kazandı. Bunun sonucunda ise 6 yarışmacı elemeye kaldı.
MasterChef'in son bölümünde ise eleme adayları arasında iki turlu eleme oyunu oynandı. İlk oyunda bıldırcın ana ürünlü bir yaratıcı yemek yapıldı. Bu turda en iyi tabağı çıkaran üç yarışması MasterChef’te bir hafta daha yarışmayı garantilemiş oldu.
Bu turda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı Özgül oldu. Onu sırasıyla takip edenler Eray ve Ayyüce oldu. Bu üç yarışmacı, ilk turda kazanarak en az bir hafta daha MasterChef'te yarışma hakkı kazandı.
MasterChef eleme gecesinde sonraki turda Esra, Barbaros ve Celal bir kez daha mutfağa girdi. Yarışmacılar, bu turda Mehmet şefin imza yemeği olan Mastik Sponge yapmaya çalıştılar.