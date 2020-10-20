TV8 MasterChef Türkiye'de Barbaros Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı 'Vurayım mı?'
TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye yarışmasının kaptanlık oyununda gergin anlar yaşandı. Barbaros, Mehmet Yalçınkaya'dan çok fena azar işitti.
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk günü her zaman olduğu gibi ilk olarak kaptanlık oyunu oynandı. Fakat bu sefer kaptanlık oyunu üç aşamalı olarak yer aldı. Şefler üç etaptan oluşan oyunda yarışmacılardan çeşitli sandviçler yapmalarını istedi.
İkinci tura kalan isimlerden olan Barbaros, sıcak sandviçi yetiştiremeyince, eksik kaldığı için masaya koymadı. Barbaros'un sunum yapmadığını gören Mehmet Şef, Emir'i göstererek "Adam orada bir isyanda. Aynı isyanı sende neden göremiyoruz?" dedi.
Barbaros'un ise "Yapamadığım bir şey neden isyan edeceğim. Ne yapayım tezgaha mı
vurayım?" sözleri üzerine ise Mehmet Şef çok sinirlendi.
Barbaros'un tavırlarına çok kızan Mehmet Yalçınkaya, sert sözler sarf etti:
"Sen kaptan olmak ve şampiyon olmak zorundasın bunun yolu da buradan geçiyor. Yemeği bitireceksin tezgaha koyacaksın. Önce yemeği bitireceksin beni sinirlendirme getir şu şuraya koy önce tabağını göreyim. Sen kafana göre mi çalışacaksın.''