TV8 MasterChef Türkiye'de Barbaros Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı 'Vurayım mı?'

Barbaros'un tavırlarına çok kızan Mehmet Yalçınkaya, sert sözler sarf etti:

"Sen kaptan olmak ve şampiyon olmak zorundasın bunun yolu da buradan geçiyor. Yemeği bitireceksin tezgaha koyacaksın. Önce yemeği bitireceksin beni sinirlendirme getir şu şuraya koy önce tabağını göreyim. Sen kafana göre mi çalışacaksın.''