TV8 MasterChef Türkiye iddiası: Dilara Başaran Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası

MasterChef Türkiye'nin son eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Safanur Bol oldu. Ancak bundan daha çok konuşulan MasterChef Türkiye detayı ise tüm yarışmacıların çekindiği, ara ara sert çıkışları ve ciddi tavırlarıyla tanınan Mehmet Şefin Dilara'ya olan yaklaşımı oldu. Sosyal medyada, Dilara'nın yaptığı kritik bir hatanın üzerinde çok durmayan Mehmet Şef'in bu tavrı sosyal medyaki MasterChef paylaşımları yapılan sayfalarda "Başkası yapsa kıyamet kopardı ama söz konusu Dilara olunca her şey değişiyor" yorumlarına neden oldu.