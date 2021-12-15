TV8 MasterChef Türkiye hakkında olay söylenti: Dilara Başaran Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası mı?
TV8 MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Dilara Başaran'ın ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu söylentisi medya kulislerine yansıdı.
TV8'in başarılı yarışmalarından MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonundaki dikkat çeken yarışmacılardan Dilara Başaran ile ilgili sosyal medyada çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Başaran'ın Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu söylentisi kulaktan kulağa yayıldı.
'Dilara hata yaptı, Mehmet Şef görmezden geldi' iddiası
MasterChef Türkiye'nin son eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Safanur Bol oldu. Ancak bundan daha çok konuşulan MasterChef Türkiye detayı ise tüm yarışmacıların çekindiği, ara ara sert çıkışları ve ciddi tavırlarıyla tanınan Mehmet Şefin Dilara'ya olan yaklaşımı oldu. Sosyal medyada, Dilara'nın yaptığı kritik bir hatanın üzerinde çok durmayan Mehmet Şef'in bu tavrı sosyal medyaki MasterChef paylaşımları yapılan sayfalarda "Başkası yapsa kıyamet kopardı ama söz konusu Dilara olunca her şey değişiyor" yorumlarına neden oldu.
'Anne tarafından akrabası' iddiası
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın anne tarafından akrabası olduğu iddia edilen Dilara Başaran izleyicinin de en çok desteklediği isimlerin başında geliyordu. Ancak bu akrabalık söylentilerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada bunun bir haksızlık olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Şef Mehmet Yalçınkaya'nın, yarışmanın popüler isimlerinden Dilara Başaran ile akraba olduğu iddiası Akşam gazetesinde de yer almıştı. Bu haberin ardından eleme gecesi yapılan yarışmada ortaya çıkan görüntünün ardından, 'torpil mi var' sorusu sosyal medyada başı çekti.