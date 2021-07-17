Tv8 Masterchef son bölümde üçlü düello tarihinde bir ilk: Jüri şoka girdi!
TV8 MasterChef 2021 üçlü düellolarda ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivroğlu ve Danilo Zanna şoka girdi... Heyecanın hız kesmediği yarışmada dün akşam Masterchef tarihinde bir ilk yaşandı.
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de üçlü düellolar sürüyor. Heyecanın hız kesmediği yarışmada dün akşam Masterchef tarihinde bir ilk yaşandı.
MasterChef Türkiye 2021'in 16 Temmuz akşamı ekrana gelen son bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.
Fenomen yarışmanın ikinci üçlü düellosunda Münevver Duygu, Celal ve Batuhan, çok sevilen tatlılardan biri olan profiterolü yapmak için mücadele verdi. Yarışmacılar, 45 dakikalık sürede ellerinden geleni yapsa da, şeflerin de kendilerinin de istediği gibi tabakları hazırlayamadılar.
Şefler tadım yaptıktan sonra tabakları değerlendirmeye aldı. Yarışmacılar da yaptıkları tatlıyı beğenmediklerini kendi aralarında konuşarak dile getirildiler. Daha sonra şefler ise kararlarını açıkladılar.