TV8 MasterChef son bölümde şef önlüklerini gören eski yarışmacı Emre Büber'den 'mobbing' itirafı

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de son yaklaşılırken finale doğru ilerleyen yarışmacıların isimlerinin nakışlı olduğu önlükler son bölümlerde eski yarışmacılara tabiri caizse 'iç geçirtti.' Geçtiğimiz haftalarda potada iken, bilerek yaptığı bir hatayla kendisini eleten ve iddialı bir yarışmacı olması nedeniyle bu hareketi şaşkınlıkla karşılanan Emre Büber'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım kafaları karıştırdı. Yarışmada 'mobbing' gördüğünü iddia eden Emre Büber'in bu paylaşımından sonra gözler ünlü şeflere çevrildi.