Tv8 MasterChef son bölümde çig köfte yapan yarışmacının hikayesi yürek burktu!
Tv8 MasterChef 2021 eleme turu devam ederken yeni sezona katılan ayrışmacı adaylarının hayat hikayeleri yürek burkuyor. 6 Temmuz Salı akşamı yayınlanan MasterChef 2021 bölümünde Adıyamanlı yarışmacının hayat hikayesi şefleri çok etkiledi. Öte yandan bu hazin hikayeler sosyal medyada tepki yaratmaya başladı...
Tv8 ekranlarının sevilen yarışmalarından Masterchef 2021 yeni sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı. Eleme turlarının devam ettiği yarışmada, bu sezon özellikle yarışmacıların dokunaklı hayat hikayeleri ön planda... Sosyal medyada bu durumu eleştiren de var destekleyen de... Kimi izleyiciler yarışmacıların özel hayatlarına girilmemesi gerektiğini savunurken, kimi izleyiciler de hayatın içinden bu kesitleri özellikle görmek istediklerini söylüyor. 6 Temmuz Salı akşamı yayınlanan MasterChef son bölümünde, yine hayatın zorluklarını deneyimlemiş bir yarışmacı yer aldı.
Adıyamanlı yarışmacı eleme turunda çiğ köfte hazırlayarak dikkat çekti.
Neden çiğ köfte hazırladığını sordular
Eleme turunda farklı yeteneklerini sergilemesi beklenirken neden çiğ köfte hazırladığı jürideki şefler tarafından merak edildi. Özellikle Somer Şef, neden çiğ köfte hazırlama gereği duyduğu sorusunu yöneltti.
Babasının son isteğiymiş...
Adıyamanlı yarışmacı adayı bu yemeği neden yaptığını anlatırken duygulandı. Babasını trafik kazasında yitirdiğini anlatan yarışmacı, babasının son istediği yemeğin bu olduğunu, o sebeple bu anıyı yaşatmak istediğini ifade etti.
İŞTE ADIYAMANLI YARIŞMACININ YÜREK BURKAN HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTIĞI O ANLAR