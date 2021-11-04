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TV8 Masterchef Pelin'in aşkı ünlü şarkıcı çıktı! Estetiksiz halini gören şaştı kaldı

TV8 Masterchef Pelin'in aşkı ünlü şarkıcı çıktı! Estetiksiz halini gören şaştı kaldı

MasterChef'te eleme potasına ismi yazılan Pelin Zaman'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

TV8 Masterchef Pelin'in aşkı ünlü şarkıcı çıktı! Estetiksiz halini gören şaştı kaldı

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'de yarışan Pelin Zaman, eleme potasına ismi yazılınca hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. 

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TV8 Masterchef Pelin'in aşkı ünlü şarkıcı çıktı! Estetiksiz halini gören şaştı kaldı

33 yaşındaki güzel yarışmacı, hava limanında yolcu hizmetleri memurluğu yapıyor.

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TV8 Masterchef Pelin'in aşkı ünlü şarkıcı çıktı! Estetiksiz halini gören şaştı kaldı

İşletme mezunu olan Pelin Zaman, 2 yıl aşçılık eğitimi aldı.

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TV8 Masterchef Pelin'in aşkı ünlü şarkıcı çıktı! Estetiksiz halini gören şaştı kaldı

Dünya mutfağına oldukça ilgili olan yarışmacı, ileride kendisine ait bir işletme açmak istiyor.

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