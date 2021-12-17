TV8 MasterChef Pelin'e 'Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musunuz' sorusu: Evet ama...
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin öne çıkan yarışmacılarından olan ancak geçtiğimiz haftalarda elenen Pelin Zaman'a sosyal medyada .çok konuşulacak bir soru yöneltildi. MasterChef Pelin, 'Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musunuz' sorusuna 'Evet aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar ile' cevabını verdi. Yeni boşanan Danilo şef ile ilgili böyle bir söylentinin çıkması programın takipçilerini şaşırttı.
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna 9 yıllık evliliğini tek celsede bitirmesinin ardından adı aynı yarışmada geçtiğimiz haftalarda elenen Pelin Zaman ile anılmaya başladı. Güzel yarışmacıya sosyal medyada yöneltilen bir soru bu söylentileri daha da kuvvetlendirdi. Danilo Zanna'nın MasterChef yarışmasından elenen Pelin Zaman ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Pelin Zaman ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
15 Aralık'ta 9 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Danilo Zanna'nın MasterChef yarışmasından elenen Pelin Zaman ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Zaman ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
"Aşk yaşıyorum evet ama..."
Geçtiğimiz haftalarda elenen Pelin Zaman ise hakkındaki iddianın ardından bir takipçisinin "Danilo Şef ile aşk yaşıyor musun? sorusuna "Aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar ile" yanıtını verdi.
Sosyal medya hesabından zaman zaman şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar ile paylaşımlar yapan Pelin Zaman, hakkında çıkan yasak aşk haberler ine sessiz kalamadı. Zaman, bir takipçisinin "Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna "Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar ile" yanıtını vererek aşk iddiasını yalanladı.