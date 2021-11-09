TV8 MasterChef Emre Büber Parkinson yüzünden mi ayrıldı? Bomba Acun Ilıcalı teklifi

TV8'in iddialı yapımlarından MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda sevilen ve sempatik bulunan yarışmacılarından Emre Büber'in yarışmadan çekilmek istediği için bile isteye kendi kendini eletecek bir hata yapması şok etkisi yarattı. Sosyal medya ve televizyon kulisleri bu elenme için Emre Büber'in evlat hasretiyle ve yarışmada duygusal-psikolojik olarak yıpranmasını neden gösterirken, bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. Emre Büber'in Parkinson hastalığı olduğu ve yarışma stresiyle zor günler geçirerek çok kilo kaybettiği bu nedenle de yarışmayı bırakma kararı aldığı iddia edldi. Öte yandan Acun Ilıcalı, Emre Büber'e bugüne de başka hiçbir yarışmacıya yapmadığı bir jest yaparak, hayatının fırsatını sundu.