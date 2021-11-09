TV8 MasterChef Emre Büber Parkinson yüzünden mi ayrıldı? Bomba Acun Ilıcalı teklifi
TV8 MasterChef 2021'den elenen Emre Büber'in hasta olduğu öne sürüldü. Masterchef Emre yarışmadan çekilmek istediği için eksik ürünle yemek yaparak kendi kendini eletti. Emre Büber'in ayrılma kararının nedeni de gizlediği rahatsızlığı Parkinson. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın Emre Büber'e hayatının teklifini sunduğu sosyal medyaya bomba gibi düştü.
TV8'in iddialı yapımlarından MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda sevilen ve sempatik bulunan yarışmacılarından Emre Büber'in yarışmadan çekilmek istediği için bile isteye kendi kendini eletecek bir hata yapması şok etkisi yarattı. Sosyal medya ve televizyon kulisleri bu elenme için Emre Büber'in evlat hasretiyle ve yarışmada duygusal-psikolojik olarak yıpranmasını neden gösterirken, bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. Emre Büber'in Parkinson hastalığı olduğu ve yarışma stresiyle zor günler geçirerek çok kilo kaybettiği bu nedenle de yarışmayı bırakma kararı aldığı iddia edldi. Öte yandan Acun Ilıcalı, Emre Büber'e bugüne de başka hiçbir yarışmacıya yapmadığı bir jest yaparak, hayatının fırsatını sundu.
MasterChef Türkiye'de 7 Kasım Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde çok ilginç olaylar yaşandı ve sonucunda Emre Büber 11. haftaya veda eden yarışmacı oldu. Sevilen ve finale kadar gideceği düşünülen Emre Büber'in bu vedasının ardından ortaya çeşitli iddialar atıldı ve herkes bilerek yarışmadan çekildiğini söyledi. Ünlü fenomen Ata Benli de Emre Büber'in parkinson hastası olduğunu ve bu yüzden yarışmadan ayrıldığını iddia etti!
"Pes etmedim şefim, tadında bırakmak istedim" : Pazar akşamı eleme oyunu oynanan yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'de Dilara, Hasan, Emre, Pelin, Mert ve Burcu arasında büyük bir rekabet yaşanmıştı. Ancak Emre'nin bile isteye tabağını tamamlaması ve yarışmadan elenmesi büyük bir şok yaşattı. Yarışmadan ayrılmak istediğini, "Çok zor bir süreç yaşadım, sizler de biliyorsunuz. Spora başladım, buraya gelmek için 6 ay hazırlandım. Eski Emre'den eser kalmadı. Birinci olamadım ama sizlerle tanıştım. Pes etmedim şefim, tadında bırakmak istedim" dedi.
Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Emre Büber gerek kişiliği, gerek mutfak bilgisi, gerek yaptığı yemekleriyle 'ilk beşe girer' denilen bir aşçıydı.