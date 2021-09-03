Tv8 MasterChef 2021'de Danilo Zanna şoku Mehmet Yalçınkaya açıkladı
TV8 MasterChef 2021 yarışmasının jüri kadrosunda ayrılık depremi... Sosyal medyada MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın kadrodan ayrıldığı iddiaları konuşulmaya başlanınca jüri üyelerinden usta şef Mehmet Yalçınkaya "Danilo Şef, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı?" sorusuna yanıt verdi.
TV8'in en sevilen ve izlenen yarışmalarından MasterChef 2021'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ünlü şef Danilo Zanna'nın yer almaması izleyicileri meraklandırdı ve sosyal medyada tartışmalara yola açtı. "Danilo Şef, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı?" sorusu günün en merak edilen konusu haline geldi. Söylentilerle ilgili jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'dan açıklama geldi.
Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021 tüm hızıyla sürüyor. MasterChef Türkiye'nin 2 Eylül akşamı yayınlanan 55. bölümünde İtalyan şef Danilo Zanna’nın olmaması izleyiciyi meraklandırırken durumla ilgili Mehmet Şef'ten açıklama geldi. İşte Mehmet Şef'in açıklaması...
Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi.
Mehmet Şef Danilo Şef'in durumuyla ilgili, ''Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı'' açıklaması yaptı.