BIST 1.480
DOLAR 8,32
EURO 9,89
ALTIN 484,67

Tv8 MasterChef 2021'de Danilo Zanna şoku Mehmet Yalçınkaya açıkladı

Tv8 MasterChef 2021'de Danilo Zanna şoku Mehmet Yalçınkaya açıkladı

TV8 MasterChef 2021 yarışmasının jüri kadrosunda ayrılık depremi... Sosyal medyada MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın kadrodan ayrıldığı iddiaları konuşulmaya başlanınca jüri üyelerinden usta şef Mehmet Yalçınkaya "Danilo Şef, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı?" sorusuna yanıt verdi.

Tv8 MasterChef 2021'de Danilo Zanna şoku Mehmet Yalçınkaya açıkladı

TV8'in en sevilen ve izlenen yarışmalarından MasterChef 2021'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ünlü şef Danilo Zanna'nın yer almaması izleyicileri meraklandırdı ve sosyal medyada tartışmalara yola açtı. "Danilo Şef, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı?" sorusu günün en merak edilen konusu haline geldi. Söylentilerle ilgili jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'dan açıklama geldi.

114
Tv8 MasterChef 2021'de Danilo Zanna şoku Mehmet Yalçınkaya açıkladı

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021 tüm hızıyla sürüyor. MasterChef Türkiye'nin 2 Eylül akşamı yayınlanan 55. bölümünde İtalyan şef Danilo Zanna’nın olmaması izleyiciyi meraklandırırken durumla ilgili Mehmet Şef'ten açıklama geldi. İşte Mehmet Şef'in açıklaması...

214
Tv8 MasterChef 2021'de Danilo Zanna şoku Mehmet Yalçınkaya açıkladı

Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi.

314
Tv8 MasterChef 2021'de Danilo Zanna şoku Mehmet Yalçınkaya açıkladı

 Mehmet Şef Danilo Şef'in durumuyla ilgili, ''Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı'' açıklaması yaptı.

414