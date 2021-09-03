Tv8 MasterChef 2021'de Danilo Zanna şoku Mehmet Yalçınkaya açıkladı

TV8'in en sevilen ve izlenen yarışmalarından MasterChef 2021'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ünlü şef Danilo Zanna'nın yer almaması izleyicileri meraklandırdı ve sosyal medyada tartışmalara yola açtı. "Danilo Şef, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı?" sorusu günün en merak edilen konusu haline geldi. Söylentilerle ilgili jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'dan açıklama geldi.