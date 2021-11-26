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TV8 Masterchef 2021 yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk bombası!

TV8 Masterchef 2021 yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk bombası!

TV8'in sevilen yarışması MasterChef 2021 kadrosunda aşk söylentisi medya kulislerini karıştırdı. MasterChef Türkiye yarışmacıları Dilara Başaran ve 'Tekirdağlu köfteci' olarak tanınan Sergen Özen'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddianın ardından gözler ikiliye çevrildi.

TV8 Masterchef 2021 yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk bombası!

TV8'de ekranlara getirilen MasterChef 2021'in öne çıkan yarışmacılarından Dilara Başaran ve Sergen Özen arasında yarışma esnasında bir aşk doğduğu iddiası sosyal medyayı salladı. Elenen MasterChef 2021 yarışmacılarından Tunahan Ak'ın, sosyal medyada bir sayfada Sergen-Dilara arasında aşk yaşandığına ilişkin paylaşılan bir gönderiyi beğenmesi bu iddiaları ayyuka çıkardı.

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TV8 Masterchef 2021 yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk bombası!

MasterChef eski yarışmacısı Tunahan Ak'ın, aşk iddiasını ortaya atan Instagram gönderisini beğenmesi ve sonrasında beğeniyi geri alması dikkat çekti. 

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TV8 Masterchef 2021 yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk bombası!

İkilinin gözlerden uzak bir şekilde birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

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TV8 Masterchef 2021 yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk bombası!

Bu iddia sonrası gözler Dilara Başaran ve Sergen Özen'in yapacağı açıklamaya çevrildi.

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