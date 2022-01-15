TV8 MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ödülü ne? Bir ilk yaşandı Hasan Biltekin'e de ödül var!

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu 'Kızılsakal' olarak tanınan Eren Kaşıkçı oldu. Yarışmanın bitmesiyle en merak edilen sorulardan biri de büyük ödülün ne olduğu oldu. MasterChef 2021 Şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya büyük ödül olarak otomobil verildi. Öte yandan yarışmada bir ilk yaşandı; Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı. , yarışmanın 2.'si olan Hasan Biltekin'i de unutmadı...