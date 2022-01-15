TV8 MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ödülü ne? Bir ilk yaşandı Hasan Biltekin'e de ödül var!
TV8 canlı yayınla MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu belli oldu Eren Kaşıkçı MasterChef büyük ödülünü alırken bir ilk yaşandı ve Acun Ilıcalı 2. olan Hasan Biltekin'e de ödül verdi.
TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu 'Kızılsakal' olarak tanınan Eren Kaşıkçı oldu. Yarışmanın bitmesiyle en merak edilen sorulardan biri de büyük ödülün ne olduğu oldu. MasterChef 2021 Şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya büyük ödül olarak otomobil verildi. Öte yandan yarışmada bir ilk yaşandı; Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı. , yarışmanın 2.'si olan Hasan Biltekin'i de unutmadı...
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye 2021'de şampiyonluk kupasını kaldıran isim nefes kesen bir mücadele sonunda belli oldu. İddialı isimleri eleyerek finale kalan Eren ve Hasan, canlı yayında karşı karşıya geldi. Final etabına, eski sezon yarışmacıları ve finalistlerin aileleri de katıldı.
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu!
Jüri üyeliklerini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye 2021 6 aylık bir maratonun ardından dün akşam final yaptı. MasterChef Eren ve MasterChef Hasan'ın kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın kazananı Eren Kaşıkçı oldu.
İşte MasterChef şampiyonu Eren'in kazandığı büyük ödül!
MasterChef Türkiye macerası dün akşam muhteşem bir finalle bitti. Yaptığı yemeklerden sonra şeflerden en yüksek puanı alan Eren şampiyon oldu.