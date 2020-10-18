TV8 Kırmızı Oda'dan ayrıldı Demet Akbağ'ın rol arkadaşı oldu
1441 Productions imzalı Şahmeran dizisi sete çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin kadrosunda Demet Akbağ ve Kırmızı Oda'dan ayrılan bir isim yer alıyor.
İrfan Şahin'in sahibi olduğu 1441 Productions'ın yaptığı, Şahmeran dizisi yarın sete çıkıyor. Uzun zamandır üzerinde çalışan dizinin yayınlanacağı kanal ise henüz belli olmadı.
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Erkan Birgören’in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu Şahmeran, İstanbullu Gelin dizisine de ev sahipliği yapan Beykoz'daki görkemli konakta çekilecek.
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Uzun zamandır dizilerde rol almayan usta oyuncu Demet Akbağ, başrolünde yer aldığı Şahmeran dizisiyle ekrana dönemeye hazırlanıyor. Akbağ, son olarak Show TV'de yayınlanan Sevdaluk dizisinde rol almıştı.
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Sürpriz bir kararla, dizinin başrolünde yer alacağı açıklanan Deniz Çakır ile yollar ayrıldı. Çakır'ın yerini alacak oyuncu belli oldu.
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