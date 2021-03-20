TV8 Kırmızı Oda'dan Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran ayrıldı Twitter'da alkış kıyamet...
Kırmızı Oda'da Kumru ve Fahri karakterlerine hayat veren Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran diziye veda etti. İkilinin aşkları Twitter'a damga vurdu.
Son haftalarda Pınar Deniz, Aslıhan Gürbüz ve Erkan Petekkaya'nın karakterlerinin anlatıldığı Kırmızı Oda dizisinde dün akşam bir defter kapandı. TV8'in fenomen dizisi sosyal medyayı yine yerle bir etti, gözyaşları sel oldu aktı.
Çocukluğundan bu yana yaşadığı acı olaylardan dolayı hayata küsen Kumru, başına gelen olayları atlattı ve bunlarla savaşmayı öğrendi. Sorunlarını çözen Kumru'nun en büyük derdi ise yaşadıklarını eşi Fahri'nin bilmiyor olmasıydı. Ancak Fahri'nin her şeyi en başından beri bildiği ama Kumru üzülmesin diye konuyu hiç açmadığı ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan Aslıhan Gürbüz, şunları yazdı:
"13 yıllık meslek hayatımda sanırım beni en fazla zorlayan karakterdi Kumru... Her şeyi ile gerçek, bildiğimiz, duyduğumuz ya da okuduğumuz, yanı başımızda atılan onca sessiz çığlıktan biriydi. Sorumluluğu öyle fazlaydı ki, şifa olması ve olmak adına 13 hafta tüm bedenimi, ruhumu ve zihnimi fazlası ile yordum.''
''Yorulmadan olmazdı, başka türlü anlatılmazdı. Haftalarca o karakterle yaşamak, onun hayatına bu kadar yakından tanık olmak, bazen zorlayıcı bazen de direnç geliştirici bir tecrübeydi.''