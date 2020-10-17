TV8 Kırmızı Oda Meliha'sı Evrim Alasya'dan veda mesajı geldi bakın neden ayrıldı
Cuma gecelerinin reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'dan Evrim Alasya ayrıldı. Dizide Meliha'yı canlandıran oyuncu, veda mesajı yayımladı.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Cem Karcı'nın, senaristliğini Banu Kiremitçi Bozkurt'un üstlendiği, başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı Kırmızı Oda'nın 7. bölümünde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakteri veda etti.
Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Evrim Alasya, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.
Alasya, veda paylaşımında, "Koca bir ekibin bir kısmı. Sağolsunlar beni çok güzel ağırladılar. Ben gidene kadar gözümün içine baktılar. Meliha aşkla gidiyor" notunu yazdı.
Kırmızı Oda'dan neden ayrıldı?: Senaryo gereği Evrim Alasya diziye konuk oyuncu olarak katılmıştı. Meliha'nın Kırmızı Oda macerası ise 7 bölüm sürdü. Ünlü oyuncu, yeni dizi Şahmeran'da başrol oynayacak.