TV8 Kırmızı Oda izleyicisine kötü haber! Seyircisi üzecek ayrılık
Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda'nın bu haftaki bölümünde yaşanacak ayrılık seyirciyi şok edecek.
İlk bölümü 4 Eylül'de TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda her bölümüyle seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Cuma akşamları reytinglerde zirvede olan dizi başarısını korumaya devam ederken ayrılık haberi ortalığı karıştırdı.
14. bölümde Kırmızı Oda'ya Boncuk karakteriyle dahil olan Burcu Biricik kısa sürede seyircinin beğenisi kazanmıştı.
Dizide Boncuk'un halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğu sahne sosyal medyada büyük ses getirmişti.
Kırmızı Oda'nın geçtiğimiz haftaki bölümünde Boncuk, Hollanda'da tanıştığını söylediği Can ile olan arkadaşlığını anlatmaya başlaması ve sonrasına yaşananlar seyirciyi hüsrana uğratmıştı.