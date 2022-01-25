TV8 Kırmızı Oda fragmanında 'Delikanlı Sadi' bombası Erkan Petekkaya geri dönüyor

TV8'in gerçek hayattan uyarlanan dizisi Kırmızı Oda'nın 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Kırmızı Oda'ya Delikanlı Sadi rolüyle hafızalara kazınan ve seyircinin gönlüne taht kuran Erkan Petekkaya'nın geri döneceğini ortaya çıktı. Tv kulislerini şoke eden bu gelişme magazin gündeminde pek çok söylentiye neden oldu. Dizinin en uzun soluklu karakterlerinden olmasına rağmen, Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı ve kanalda yayınlanan bir ödül töreninde Kerimcan Durmaz'ın yer almasını çok sert sözlerle eleştirmesi sonrası diziden gönderilen Erkan Petekkaya'nın yeniden diziye dönmesi şaşkınlık yarattı.