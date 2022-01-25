TV8 Kırmızı Oda fragmanında 'Delikanlı Sadi' bombası Erkan Petekkaya geri dönüyor
TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında, çok sevilen 'Delikanlı Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya'nın diziye geri döndüğü ortaya çıktı. Sosyal medyada Acun Ilıcalı'nın bunu nasıl kabul ettiği sorusu gündem oldu!
TV8'in gerçek hayattan uyarlanan dizisi Kırmızı Oda'nın 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Kırmızı Oda'ya Delikanlı Sadi rolüyle hafızalara kazınan ve seyircinin gönlüne taht kuran Erkan Petekkaya'nın geri döneceğini ortaya çıktı. Tv kulislerini şoke eden bu gelişme magazin gündeminde pek çok söylentiye neden oldu. Dizinin en uzun soluklu karakterlerinden olmasına rağmen, Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı ve kanalda yayınlanan bir ödül töreninde Kerimcan Durmaz'ın yer almasını çok sert sözlerle eleştirmesi sonrası diziden gönderilen Erkan Petekkaya'nın yeniden diziye dönmesi şaşkınlık yarattı.
TV8'de, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanarak ekrana getirilen ve Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Erkan Petekkaya'nın döneceğini gösteren fragman sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Başrollerinde Binnur Kaya'nın rol aldığı Kırmızı Oda dizisi son dönemde yaşadığı düşüş nedeniyle ekran macerasına 2 hafta ara vermişti. 28 OCak Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Kırmızı Oda'nın fragmanı yayınlandı. Fragmanda Delikanlı Sadi'nin geri döndüğüne ilişkin detay izleyiciyi heyecanlandırdı.
Gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Kırmızı Oda dizisi için Erkan Petekkaya ile yeniden anlaşma sağlandı. Kırmızı Oda'da çok sevilen Sadi'nin hayat hikayesi ekrana getirilmeye devam edilecek.