TV8 Kırmızı Oda dizisinin joker oyuncusunu TRT 1 kaptırdı!
Her bölümü ile nefessiz izlenen hayatın içinden gerçek hikayelerin canlandırıldığı TV8'in Kırmızı Oda dizisinde bir ayrılık yaşandı. Dizinin başarılı oyuncucu TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine transfer oldu.
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanları ile yaptığı terapiler sonucu, gerçek hayatta yaşanan olayları hikayeleştirerek televizyona uyarladığı TV 8'in rekor kıran dizisi Kırmızı Oda, cuma günlerine adını yazdırmaya ve zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.
17. son bölümü ile cuma akşamı ekrana gelen dizi gerçek, yaşanmış hikayeleri anlatıyor. Seyircinin diziyi bağrına basmasının ve her hafta zirveye taşımasının nedeni ise her karakterin günlük hayatta karşımıza çıkıyor olması. Dizide özellikle son bölümlerle öyle biri var ki, hikayesi kadar oyunculuğu da yüreklere işliyor...
Hediye karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları. Evlatlık verildiğini öğrenen ve gerçek ailesinin peşine düşen Hediye'nin izleyenleri gözyaşları içinde bırakan hikayesi yüreklere işledi.
Dizinin hayranlarını üzecek haber ise sosyal medyada yayıldı, isyan başladı. Kırmızı Oda'nın Hediyesi Sezin Akbaşoğulları TRT 1'in sevilen yapımı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine transfer oldu.