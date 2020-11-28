TV8 Kırmızı Oda dizisine Melisa Sözen veda etti Binnur Kaya bakın neler yazdı

Dizide yaşadığı zor hayat nedeniyle büyük bir karanlığa gömülen ve Doktor Hanım'ın sevgisi sayesinde hayata dönmeye başlayan Alya, son terapiye yepyeni imajıyla geldi. Dizide Doktor Hanım'ı canlandıran Binnur Kaya ise Instagram'dan yaptığı paylaşımla Melisa Sözen'e veda etti.