TV8 Kırmızı Oda dizisi bu hafta sezon finali yapacaktı flaş karar çıktı

Yayımlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle izlenen dizi cuma akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında her hafta yer almayı başardı. İlgiyle izlenen dizinin senaryosu seyirciyi ekran başına kilitledi. Fakat Kırmızı Oda dizisi yaz sezonunda yayımlanmayacak.