Tv8 hayalleri suya düşen Cansu Dere için Fox TV bombayı patlatmaya hazırlanıyor
Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Tv8'deki dizi projesinden son anda ayrılan Cansu Dere için teklifler yağarken, genç oyuncunun Fox TV'de ekranlara gelecek olan yeni diziyle anlaşması bekleniyor.
Cansu Dere'nin hayranları, Acun Ilıcalı'nın bu fotoğrafı paylaşması üzere havalara uçmuş ve uzun yıllar sonra sevilen oyuncunun yeniden ekranlara dönecek olması heyecan yaratmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta, dizi anlaşmasının iptal olduğu öğrenilmişti. Cansu Dere'nin hayranları bu habere üzülürken, yeni bir gelişme yaşandı.
Son olarak Şahsiyet isminde bir internet dizisinde rol alan Cansu Dere'nin, Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde rol alacağı konuşulan diziden teklif aldığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Most Yapım, Fox TV'ye hazırladığı dizinin kadrosunda Cansu Dere'yi görmek istiyor.
Cansu Dere'nin bu teklife ne yanıt vereceği bilinmezken, ünlü oyuncunun kısa süre içerisinde ekranlarda gözükeceği konuşuluyor.
Teklifleri değerlendiriyor: Ayrıca Dere'nin, daha önce rol aldığı dizilerdeki karakterlerin benzeri rolleri reddederken, gelen tüm teklifleri de değerlendirdiği biliniyor.