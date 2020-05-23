TV8 Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu yaşadığı zorlukları anlattı 'Parkta yattım'

''Parktaki bankta 4 gece geçirmişliğim var uyumadan, başıma bir şey gelir mi korkusuyla... Dolayısıyla çok çalıştım, çok çabaladım, çok didindim, çok kazık yedim, sırtımdan bıçaklandım ama yılmayıp çalıştım. Tırnaklarımdan kan geldi."