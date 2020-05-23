TV8 Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu yaşadığı zorlukları anlattı 'Parkta yattım'
Doya Doya Moda programının jüri üyelerinden biri olan Kemal Doğulu, yaşadığı zorlukları yıllar sonra ilk kez açıkladı. İtirafları moda programına damga vurdu.
TV8'de yayımlanan moda programı Doya Doya Moda'nın 22 Mayıs gününe damga vuran itiraflar Kemal Doğulu'dan geldi. Programın sevilen jürisi Kemal Doğulu, hayatıyla ilgili gerçekleri ilk kez anlattı.
Kemal Doğulu, 17 yaşında Mersin'den İstanbul'a geldiğini ve o günlerde ne evi, ne arkadaşı ne de parası olduğunu söyledi. İşte Kemal Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf:
"İstanbul'a ilk geldiğimde 17 yaşındaydım. Kimse bilmez, gece parkta yatmışlığım vardı. Evim, arkadaşım param yoktu. Senin küçük pandalı havlun varmış bende o da yoktu.''
''Parktaki bankta 4 gece geçirmişliğim var uyumadan, başıma bir şey gelir mi korkusuyla... Dolayısıyla çok çalıştım, çok çabaladım, çok didindim, çok kazık yedim, sırtımdan bıçaklandım ama yılmayıp çalıştım. Tırnaklarımdan kan geldi."