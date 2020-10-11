TV8 Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir transfer daha! Oyunculuğu bırakıp pazarcı olmuştu
TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'den herkesi şaşırtan bir transfer haberi geldi. Oyuncuğu bırakıp pazarcı olan sevilen isim tekrardan ekranlara geri dönüyor.
TV8'de çarşamba günleri ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha kattı. Geçtiğimiz günlerde kadrosuna Engin Öztürk'ü katan dizi bu defa herkesi şaşırttı.
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Vatanım Sensin, Avlu, Eyyvah Eyvah'ta rol alan yakışıklı oyuncu bu defa rolüyle herkesi ters köşe yapmaya hazırlanıyor.
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Doğduğun Ev Kaderindir'e yeni sezonunda Burhan karakteriyle Teoman Kumbaracıbaşı da katılıyor.
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Müjgan’ın sırrı : Mehdi ve Müjgan’ın babaları Cemal’in baş düşmanı ve katili Veysi’nin oğlu olan Burhan, aradan geçen yılların ardından mahalleye geri döner. Burhan’ın tek amacı aşklarına mani olan Mehdi’yi köşeye sıkıştırmaktır. Ancak Burhan, sıradan bir kötü adam değildir. Arkasında güçlü bir hikaye vardır.
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