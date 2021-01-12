TV8 Doğduğun Ev Kaderindir'de beklenmedik ayrılık senaryoda akış değişebilir!

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi tüm hızıyla TV8 ekranlarında devam ediyor. Senaryosuyla, gerçek bir yaşamdan uyarlanmasıyla dikkat çeken dizinin başrolleri Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol da Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başarısını yukarılara taşıyor.