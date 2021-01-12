TV8 Doğduğun Ev Kaderindir'de beklenmedik ayrılık senaryoda akış değişebilir!
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerinde olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'de dengeleri değiştirecek bir ayrılık yaşandı.
Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi tüm hızıyla TV8 ekranlarında devam ediyor. Senaryosuyla, gerçek bir yaşamdan uyarlanmasıyla dikkat çeken dizinin başrolleri Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol da Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başarısını yukarılara taşıyor.
Geniş bir hayran kitlesini peşinden sürükleyen Doğduğun Ev Kaderindir'de son zamanlarda ise seyirciyi endişenlendiren bir gelişme ortaya çıktı.
Doğduğun Ev Kaderindir'in senaristi Eylem Canpolat, ekipten ayrıldı. Canpolat, geçtiğimiz günlerde 'Sefirin Kızı' dizisinin senaryosunu kaleme almaya başlamıştı.
Bu durumda Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki dengelerin altüst olacağı iddiası ise sosyal medyada hızla yayıldı. Dizinin sevenleri, endişe duymaya başladı.