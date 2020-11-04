TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir'den bomba aşk açıklaması
BEBEK'te bir mekan çıkışında görüntülenen Demet Özdemir, aşk hayatına dair merak edilen o soruya cevabı verdi.
Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ile beraber Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde iyi bir uyum yakalandı. Dizinin reytingleri ise kanalın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Seyirci tarafından ilgiyle izlenen dizinin oyuncuları da dizi kadar merak ediliyor.
Demet Özdemir de geçtiğimiz gün Bebe'te kameraların objektifine takıldı. Yeni bir projeye vaktinin olmadığını söyleyen Özdemir, arkadaşlarının yanına geldiğini belirtti.
Ünlü oyuncu, aşk hayatıyla ilgili sorulara ''Kalbim boş sevgilim olursa görürsünüz. Artık tek tek uğraşmaktan yoruldum. Ama size söz veriyorum, yanımda görürseniz inanacaksınız. Olduğu zaman anlarsınız. Ama yokken de kaçmak istemiyorum'' diyerek yanıt verdi.
Demet Özdemir: 26 Şubat 1992’de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı.