TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yıldızı Demet Özdemir'den bomba aşk açıklaması

Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ile beraber Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde iyi bir uyum yakalandı. Dizinin reytingleri ise kanalın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Seyirci tarafından ilgiyle izlenen dizinin oyuncuları da dizi kadar merak ediliyor.