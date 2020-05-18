TV8 Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Demet Özdemir'in hayali bakın ne
İbrahim Çelikkol ile beraber Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, Instagram canlı yayınından hayalini anlattı.
Can Yaman ile ERkenci Kuş dizisinde gözde oyuncu haline gelen Demet Özdemir, son olarak koronavirüs salgını öncesinde TV8 ekranlarının tek dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir'de boy göstermeye devam ediyor. Fakat dizinin salgın nedeniyle çekimlerine ara verildi. Özdemir de birçok ünlü isim gibi sosyal medyada daha da aktif hale geldi.
Katıldığı bir Instagram canlı yayınında hayalinden bahseden Özdemir, dikkatleri üzerine çekti. Türkiye Moda Tasarımcıları Derneği'nin Instagram hesabından yapılan canlı yayına konuk olan Özdemir, hayalini şu sözlerle dile getirdi:
''Hayvanlar ve kimsesiz çocuklarla ilgili hayallerim var. Para bugün gelir, yarın gelmez. İnsana iyi gelmek benim önceliğim.''
Karantina süreciyle ilgili de konuşan oyuncu, bu süreçte fark ettiği bir yeteneğini de açıkladı. Karantina günlerinde kendisini temizliğe veren Özdemir, şunları söyledi: