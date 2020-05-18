TV8 Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Demet Özdemir'in hayali bakın ne

Can Yaman ile ERkenci Kuş dizisinde gözde oyuncu haline gelen Demet Özdemir, son olarak koronavirüs salgını öncesinde TV8 ekranlarının tek dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir'de boy göstermeye devam ediyor. Fakat dizinin salgın nedeniyle çekimlerine ara verildi. Özdemir de birçok ünlü isim gibi sosyal medyada daha da aktif hale geldi.