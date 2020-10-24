TV8 Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Demet Özdemir'den bomba açıklamalar
Demet Özdemir, reklam yüzü olduğu markanın lansmanın yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
Şimdilerde TV8'de yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, özel hayatı ve kariyerine dair açıklamalar yaptı. Kendisini hayatta tutan en büyük gücün ailesi olduğunu söyleyen Özdemir, "En büyük gücüm ailem. Sonra arkadaşlarım, işim. İlk üç hep bunlar olmuştur" dedi.
Demet Özdemir, "Sanat camiasından kimin hayatını canlandırmak istersiniz? sorusuna "Türkan Şoray'ı çok canlandırmak isterim. Onun Yeşilçam dünyasını, sinemasını canlandırmayı isterdim. Tabii onun dışında sayabileceğim çok saygın insanlar da var" diye yanıt verdi.
Demet Özdemir, "İleride popülaritenizi kaybetmek gibi bir endişeniz var mı?" şeklindeki soruya ise şu sözlerle cevap verdi:
"Popülarite kaybetme korkum yok. Bu saatten sonra sevilmesem tabii ki üzülürüm. Bunu popülariteye bağlamadığım için ikisini ayırabilirim. Kaybetmekten korktuğum şey aslında insanların sevgisi olur. Onunla ilgili de anlaştığım projelerde ve kendi yaşam tarzımda buna çok dikkat ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki o korkum var"
Demet Özdemir, son dönemde hakkında çıkan aşk haberleriyle ilgili de konuştu:
"Artık o haberlere bir şey diyemiyorum. Sosyal medyadan yeterince cevap vermeye çalışıyorum. Herkes merak ettiği için değil bu sorular devam etmesin diye. Bir erkek arkadaşım olursa bunu mutlaka görürsünüz. Şu an hayatımda kimse yok."