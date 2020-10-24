TV8 Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Demet Özdemir'den bomba açıklamalar

Demet Özdemir, "İleride popülaritenizi kaybetmek gibi bir endişeniz var mı?" şeklindeki soruya ise şu sözlerle cevap verdi:

"Popülarite kaybetme korkum yok. Bu saatten sonra sevilmesem tabii ki üzülürüm. Bunu popülariteye bağlamadığım için ikisini ayırabilirim. Kaybetmekten korktuğum şey aslında insanların sevgisi olur. Onunla ilgili de anlaştığım projelerde ve kendi yaşam tarzımda buna çok dikkat ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki o korkum var"