TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden final açıklaması seyirciyi üzen haber
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerinde olduğu dizi Doğduğun Ev Kaderindir TV8 ekranlarında sezon finali için hazırlık yapıyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarının tek dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir koronavirüs sebebiyle çekimlere birçok dizi gibi ara verdi. Geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla buluşmak için dizinin başrolleri Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol Instagram canlı yayın açtı, Doğduğun Ev Kaderindir hakkında bilgiler verdi.
Ekranlarda olmayı ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almayı çok sevdiklerini dile getiren iki başarılı oyuncunun dizisinde final artık kesinleşti. Haziran ayında ekranlara gelecek olan 12. bölümüyle sezon finali yapacak.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Haziran ayında sezon finali yapmasının ardından Ağustos ayında yeniden başlayacak ve Eylül'de 2. sezonuyla TV8 ekranlarında olacak.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir ile beraber Instagram canlı yayınında diziye dair şunları söylemişti: