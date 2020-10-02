TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde skandal hata! Seyircinin kafası karıştı
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerinde olduğu dizi Doğduğun Ev Kaderindir'deki mantık hatası seyircinin kafasını karıştırdı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı. Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un başrollerinde olduğu dizi yeni sezonuna bir mantık hatasıyla başladı.
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Demet Özdemir'in hayat verdiği Zeynep karakteri Doğduğun Ev Kaderindir'in sezon finalinde mezuniyet konuşmasıyla seyircinin yüreğini dağladı.
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Zeynep, mezuniyet konuşmasında, "Abim 13 yaşında bakımsızlıktan can verdi" ifadeleriyle ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.
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Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşanan devamsızlık hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.
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