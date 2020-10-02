TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde skandal hata! Seyircinin kafası karıştı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı. Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un başrollerinde olduğu dizi yeni sezonuna bir mantık hatasıyla başladı.