TV8 2. Sayfa'da 'Pınar Deniz'in evini dinliyorum' diye itiraf eden 'Var mısın Yok musun' Nursel Ergin'e tepki yağıyor!
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan 'Var mısın Yok musun' Nursel Ergin, Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz ile yan komşu olduklarını ve ünlü oyuncunun tüm konuşmalarını kafasını duvara dayayarak dinlediğini itiraf edince sosyal medyada yerden yere vuruldu.
TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa magazin programına konuk olan Nursel Ergin'in yan komşusu Pınar Deniz'in evindeki konuşmaları, duvarların da ince ve geçirgenliği vasıtasıyla dinlediğini itiraf etti, sosyal medyada yerden yere vuruldu. Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yıllar evvel hazırlayıp sunduğu "Var mısın yok musun" yarışmasında tanınan ve ünlü olab, son dönemde de 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin'in, Yargı'nın Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in evini dinlediğini 'normalmiş' gibi itiraf etmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
Yıllar önce yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışması ile tanınan başarılı sunucu Nursel Engin, dün TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalar yapan sunucu, oyuncu Pınar Deniz hakkında söyledikleriyle şaşkına çevirdi.
"Kafayı duvara yaslayıp konuşmalarını dinlediğim oldu"
Kanal D'de Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu yapmaya başlayan Nursel Ergin, konuk olduğu 2. Sayfa magazin programında Pınar Deniz'le komşu olduğunu söyleyerek "Kafayı duvara yaslayıp konuşmalarını dinlediğim oldu" itirafında bulundu. Ergin'in açıklaması sosyal medyada tepki çekti.
Sunucular Müge ve Gülşen'e 'pişkin pişkin gülüyorsunuz' tepkisi
Sosyal medyadaki tek tepki Ergin'e değil... Özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yerden yere vurulan Nursel Ergin'e gelen tepkilerde sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın da ünlü sunucunun bu açıklamalarına tepki vermemesi çok eleştirildi.