TV8 2. Sayfa'da 'Pınar Deniz'in evini dinliyorum' diye itiraf eden 'Var mısın Yok musun' Nursel Ergin'e tepki yağıyor!

TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa magazin programına konuk olan Nursel Ergin'in yan komşusu Pınar Deniz'in evindeki konuşmaları, duvarların da ince ve geçirgenliği vasıtasıyla dinlediğini itiraf etti, sosyal medyada yerden yere vuruldu. Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yıllar evvel hazırlayıp sunduğu "Var mısın yok musun" yarışmasında tanınan ve ünlü olab, son dönemde de 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin'in, Yargı'nın Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in evini dinlediğini 'normalmiş' gibi itiraf etmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.