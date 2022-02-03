TV8 2. Sayfa'da 'Fatma Girik' bombası 'manevi kızı Ahu Turanlı Aşkar aşı karşıtı, koronalı bakıcıya test yaptırmadı'
TV8 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan Fatma Girik'in öldürüldüğünü iddia eden kardeşi Günay Girik'in avukatı, sanatçının manevi kızı Ahu Turanlı'nın aşı karşıtı olduğunu, Türkmen bakıcıya korona olduğu halde test yaptırmadığını iddia etti.
TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa canlı yayınında, 'Fatma Girik öldürüldü' iddiası masaya yatırıldı ve sanatçının kardeşi Günay Girik'in yayına telefonla bağlanan avukatı şoke eden bir iddia daha ortaya atarak izleyicileri şoke etti. Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen 2. Sayfa canlı yayınında Fatma Girik'in ölümüne ilişkin 'manevi kızı' ve yeğeni Ahu Turanlı'nın çok ciddi bir ihmali olduğunu ileri sürdü.
Günay Girik'ten 'Ablam öldürüldü' iddiası: Fatma Girik'in 24 Ocak'ta İstanbul Etiler'de tedavi gördüğü Liv Hospital isimli özel hastanede koronavirüse bağlı gelişen zatürre sonucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etmesinin ardından kardeşi Günay Girik, ablası Fatma Girik'in öldürüldüğünü iddia ederek gündeme bomba gibi düştü.
Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turanlı'ya dava açtı: Günay Girik ablası Fatma Girik'in öldürüldüğünü iddia ederek hem hastaneye hem de sanatçının son günlerinde hastanede hep yanında olan ve bakımını üstlenen, manevi kızı ve yeğeni olan Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.
Günay Girik'in avukatından canlı yayında olay yaratacak iddialar: Günay Girik'in Ahu Turanlı Aşkar hakkında suç duyurusuyla dava açmasının ardından avukatı Akın Centilmen, Fatma Girik'in mal varlığına tedbir koydurmak gibi bir maksatları olmadığını,hukuki tabirle mirasın yönetiminin belli bir dönem için mahkeme yönetimine verilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.