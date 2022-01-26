TV8 2. Sayfa canlıda Seda Sayan'dan Nurseli İdiz'e estetik sözü: Gıdını aldıracağım
TV8 2. Sayfa canlı yayınına telefonla bağlanan Seda Sayan bugünkü konuk Nurseli İdiz'in gıdısına estetik operasyon yaptıracağının ve masrafını kendisinin karşılayacağının sözünü verdi.
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına canlı telefon bağlantısı ile katılan Seda Sayan, programın bugünkü konuğu usta oyuncu Nurseli İdiz'in estetik operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi ve tüm masraflara kendisinin sponsor olacağının sözünü verdi. Nurseli İdiz'i çok beğendiğini, yüzünün ve bacaklarının çok güzel olduğunu ifade eden Seda Sayan, İdiz'in tek ihtiyacının gıdısından kurtulmak olduğu konusunda ısrar etti. Sunucular Müge ve Gülşen, bu sponsorluk teklifinin ardından kendilerine gelen mesajlarda, sosyal medyada 'Seda Sayan Nurseli İdiz'e dokunma' kampanyasının başlatıldığı bilgisini gülere okudular.
Başarılı oyuncu Nurseli İdiz'e, konuk olduğu 2. Sayfa sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt tarafından yöneltilen 'Estetik yaptırmayı düşünüyor musun' sorusunun ardından estetik denilince akla gelen ilk isimlerden olan Seda Sayan'dan telefon geldi.
Sunucular Müge ve Gülşen konuyu Seda Sayan'a getirir getirmez, Kadırgalı telefona sarıldı
Nurseli İdiz'in hiç estetik yaptırmadığını ama artık ufak tefek dokunuşlara ihtiyaç duyduğunu belirtmesinin ardından, 'Fransız askısı gibi uygulamalardan çok korktuğunu' ifade etmesiyle usta sunucular Müge ve Gülşen topu hemen Seda Sayan'a attı. Konuyu Seda Sayan'ın estetiklerine getiren sunuculara Seda Sayan anında telefon bağlantısı kurarak müdahale etti.
Seda Sayan Nurseli İdiz'i yerlere göklere koyamadı: Gıdını aldırmamız lazım
Seda Sayan telefonla programa bağlanır bağlanmaz, Nurseli İdiz'i yerlere göklere sığdıramadı. İdiz'in çok güzel bir kadın olduğunu, özellikle bacaklarının mükemmel olduğunu, estetiğe hiç ihtiyacı olmadığını ancak sadece gıdısının kendisini çok şişman gösterdiğini ve bir an önce İdiz'in gıdısından kurtulması gerektiğini söyleyince kahkahalar havada uçuştu.