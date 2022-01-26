TV8 2. Sayfa canlıda Seda Sayan'dan Nurseli İdiz'e estetik sözü: Gıdını aldıracağım

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına canlı telefon bağlantısı ile katılan Seda Sayan, programın bugünkü konuğu usta oyuncu Nurseli İdiz'in estetik operasyon geçirmesi gerektiğini söyledi ve tüm masraflara kendisinin sponsor olacağının sözünü verdi. Nurseli İdiz'i çok beğendiğini, yüzünün ve bacaklarının çok güzel olduğunu ifade eden Seda Sayan, İdiz'in tek ihtiyacının gıdısından kurtulmak olduğu konusunda ısrar etti. Sunucular Müge ve Gülşen, bu sponsorluk teklifinin ardından kendilerine gelen mesajlarda, sosyal medyada 'Seda Sayan Nurseli İdiz'e dokunma' kampanyasının başlatıldığı bilgisini gülere okudular.