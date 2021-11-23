TV8 2. Sayfa canlıda Neslihan Acar'dan Serdar Ortaç'a 'Ahmet Kaya' bombası
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınında ünlü oyuncu Neslihan Acar, programda Serdar Ortaç'ın kumar borcuyla ilgili yer alan habere ilişkin açtı ağzını yumdu gözünü... Ahmet Kaya'nın eski dostu olduğunu ifade eden Neslihan Acar Serdar Ortaç için "Daha iyi günlerini yaşıyor, kimse kusura bakmasın hiç hazzetmiyorum zaten" dedi.
TV8'de ekranlara gelen Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa adlı magazin programının canlı yayınına konuk olan ünlü oyuncu Neslihan Acar, şarkıcı Serdar Ortaç'ın bestelerinin telif hakkını 5 milyon liraya satarak son geçim kaynağını da elden çıkarmasına ilişkin programda yer alan habere çok konuşulacak bir yorum yaptı.
Neslihan Acar'dan Ahmet Kaya bombası
Acar, programda Serdar Ortaç'ın 100 milyon liralık kumar borcu yüzünden zor günler geçirdiğine ilişkin hazırlanan haberle ilgili, sunucu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın kendisine fikrini sormalarının ardından bomba etkisi yaratacak sözler sarf etti.
2. Sayfa'da yer alan habere göre, Serdar Ortaç kumar borcu ve eski eşi Chloe Loughnan'a olan nafaka borcunun altından kalkamayınca daha çıkmamış albümünün bile telif haklarını satışa çıkarmış. Haberi sunan Müge ve Gülşen, Neslihan Acar'a konuyla ilgili yorum hakkı verince olanlar oldu.
Çıkmamış albümünün telif haklarını bile sattı
Serdar Ortaç'ın "Pandemi döneminde çok şarkı yaptım. Ben öldükten sonra çıkmasının bir anlamı yok. En az 500 tane şarkı kütüphanede bekliyor" sözlerini hatırlatan Gülşen Yüksel Salt, Ortaç'ın yeni şarkılarını bekletirken, eski şarkılarını seslendirecek ünlülerden oluşan yeni bir "Best of Serdar" albümü için Ozan Çolakoğlu ile anlaşma yaptığını belirtti. Serdar Ortaç'ın zor durumda kaldığı için henüz çıkmamış olan Best of Serdar albümünün telif hakkını aranjör Ozan Çolakoğlu'na 200 bin TL'ye sattığı 2. Sayfa programında ortaya çıktı.