TV8 2. Sayfa canlıda Neslihan Acar'dan Serdar Ortaç'a 'Ahmet Kaya' bombası

Çıkmamış albümünün telif haklarını bile sattı

Serdar Ortaç'ın "Pandemi döneminde çok şarkı yaptım. Ben öldükten sonra çıkmasının bir anlamı yok. En az 500 tane şarkı kütüphanede bekliyor" sözlerini hatırlatan Gülşen Yüksel Salt, Ortaç'ın yeni şarkılarını bekletirken, eski şarkılarını seslendirecek ünlülerden oluşan yeni bir "Best of Serdar" albümü için Ozan Çolakoğlu ile anlaşma yaptığını belirtti. Serdar Ortaç'ın zor durumda kaldığı için henüz çıkmamış olan Best of Serdar albümünün telif hakkını aranjör Ozan Çolakoğlu'na 200 bin TL'ye sattığı 2. Sayfa programında ortaya çıktı.