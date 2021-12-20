TV8 2. Sayfa canlı'da Müge ve Gülşen'e Astrolog Dinçer Güner'den küfür şoku: 2022'ye s..i tutarak gireceğiz!

TV8 2. Sayfa canlı yayınına konuk olarak Hande Kazanova ile beraber katılan astrolog Dinçer Güner 2022 astroloji ve burçlarla ilgili yorum yaparken söze '2022'ye s..i tutarak başlıyoruz" diyerek girince sunucular Müge ve Gülşen ne diyeceğini bilemedi. Dinçer canlı yayında olduğunu anladığında ise iş işten çoktan geçmişti. İşte o anlar...

TV8'de canlı yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa adlı magazin programında küfür skandalı yaşandı. Konuklardan Astrolog Dinçer Güner, yayında olduğundan habersiz küfür etti. Bu sırada sunucular Müge ve Gülşen'in de birbirlerine baktıktan sonra durumu toparlamaya çalıştıkları görüldü.







TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programları arasında yer alan 2. Sayfa programında skandal anlar yaşandı. Programın konukları arasında yer alan ünlü astrolog Dinçer Güner, her zamanki neşeli tavırlarıyla stüdyoya girdi ancak bu sırada kameralar kayıttaydı. Güner, kameralardan haber siz büyük bir gafa imza attı.

"Yıla böyle mi gireceğiz?"

Astrologlar Dinçer Güner ile Hande Kazanova, 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katıldı. Canlı yayına enerjik bir şekilde giriş yapan astrolog Dinçer Güner, "Yıla böyle mi gireceğiz?" sorusu karşısında uzun süre akıllardan çıkmayacak bir küfre imza attı. Program sunucuları Güner'e gülerek canlı yayında olduklarını hatırlatırken, Güner de şaşırarak, "Başladık mı?" diye sordu.







Müge ve Gülşen'in olay sırasındaki paniği de gözlerden kaçmadı. Küfrü duyan ikili, telaşlı şekilde birbirine baktıktan sonra durumu kurtarmaya çalıştı. Bu anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.