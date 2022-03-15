TV8 2. Sayfa canlıda itiraf Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikah tarihi 'evlilik sözleşmesi' bombası

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan Seda Sayan, 34 yaşındaki şarkıcı Çağlar Ökten ile evlilik tarihini duyurdu. Kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almasıyla magazin gündemine oturan Seda Sayan sunucu Müge Dağıstanlı Gülşen Yüksel Salt'ın evlilik sözleşmesi yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.