TV8 2. Sayfa canlıda itiraf Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikah tarihi 'evlilik sözleşmesi' bombası
TV8 2. sayfa canlı yayınına telefonla bağlanan Seda Sayan 34 yaşındaki sevgilisi Çağlar Ökten ile Mayıs ayının sonuna doğru yurtdışında evleneceklerini itiraf etti.
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan Seda Sayan, 34 yaşındaki şarkıcı Çağlar Ökten ile evlilik tarihini duyurdu. Kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almasıyla magazin gündemine oturan Seda Sayan sunucu Müge Dağıstanlı Gülşen Yüksel Salt'ın evlilik sözleşmesi yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.
Birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten ile uzun zamandır haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Seda Sayan, evlilik teklifi almasıyla ilişkisini daha fazla saklayamadı.
Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, 14 Şubat'ta birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı.
Çağlar Ökten'den aldığı evlilik teklifine evet diyen Seda Sayan, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve sürpriz evlilik haberiyle ilgili bilinmeyenleri yanıtladı