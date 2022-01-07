TV8 2. Sayfa canlıda Gülşen Yüksel Salt Buket Aydın'ın iç çamaşırsız giydiği göğüs dekolteli hırkasını denedi!
TV8 2. Sayfa canlı yayınında sunucu Gülşen Yüksel Salt, Buket Aydın'ın doğum gününde iç çamaşırsız giydiği göğüs dekolteli pahalı hırkasını bir anda giyip deneyince izleyiciler şoke oldu!
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına sunucu Gülşen Yüksel Salt'ın, Buket Aydın'ın iç çamaşırsız giydiği lüks marka hırkasını canlı yayında üzerine giyerek denemesi güne damgasını vurdu. Geçtiğimiz günlerde doğum gününde iç çamaşırsız giyilen hırka modasına uyarak cesur bir göğüs dekoltesi veren ve bu fotoğraflarını kendisi sansürlese de arkadaşının paylaşımlarıyla dekoltesi ortaya çıkan ünlü sunucu Buket Aydın sosyal medyanın diline düştü. Fiyatı 7 bin 500 ila 10 bin TL arasıdna değişen göğüs dekolteli hırkayı doğum gününde giymeyi tercih eden Buket Aydın, siyah hırkasının içine iç çamaşırı giymedi, doğum günü fotoğrafını paylaşırken kendi dekoltesini kendi sansürleyen Buket Aydın'ı arkadaşının paylaşımı ele verdi.
Kanal D'den ayrıldıktan sonra Emir Sarıgül ile ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Buket Aydın, paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 37. yaşını renkli ve eğlenceli bir mekanda dostlarıyla kutlayan Buket Aydın, dekoltesiyle dikkat çekti. Aydın son olarak Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin giydiği dünyaca ünlü markaya ait hırkayı giydi.
Kendisi sansürledi arkadaşı açık açık paylaştı
Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin iç çamaşırsız hırka giyme akımına sunucu Buket Aydın da uydu. Doğum gününde hırkayı giyen Aydın, dekolteli pozunu sansürleyerek paylaştı ancak arkadaşı aynı fotoğrafı sansürsüz yayınladı.
Gülşen Yüksel Salt bir anda kalkıp Buket Aydın'ın hırkasını canlı yayında giymeye başlayınca...
TV8 sunucuları Müge ve Gülşen kendisinden hırkasını isteyince canlı yayına lüks marka giysisini gönderen Buket Aydın, programa canlı telefon bağlantısıyla katıldı. Hırkayı eni konu inceleyen sunucular Müge ve Gülşen, hırkayı giymenin ünlüler arasında bir moda olduğunu ve bu kadar açık bir hırkayla nasıl rahat ettiklerini sorgularken, Gülşen Yüksel Salt bir anda ayağa kalkıp hırkayı giymeye başlayınca izleyiciler şoke oldu.