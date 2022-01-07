TV8 2. Sayfa canlıda Gülşen Yüksel Salt Buket Aydın'ın iç çamaşırsız giydiği göğüs dekolteli hırkasını denedi!

Gülşen Yüksel Salt bir anda kalkıp Buket Aydın'ın hırkasını canlı yayında giymeye başlayınca...

TV8 sunucuları Müge ve Gülşen kendisinden hırkasını isteyince canlı yayına lüks marka giysisini gönderen Buket Aydın, programa canlı telefon bağlantısıyla katıldı. Hırkayı eni konu inceleyen sunucular Müge ve Gülşen, hırkayı giymenin ünlüler arasında bir moda olduğunu ve bu kadar açık bir hırkayla nasıl rahat ettiklerini sorgularken, Gülşen Yüksel Salt bir anda ayağa kalkıp hırkayı giymeye başlayınca izleyiciler şoke oldu.