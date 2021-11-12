TV8 2. Sayfa canlı yayınında kızının özel durumunu anlatan Umut Akyürek'e tepki yağdı
Türk sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınınd kızının 'Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) rahatsızlığını anlatınca sosyal medyada topa tutuldu.
Estetikli haliyle zaman zaman gündeme gelen ve geçtiğimiz haziran ayında evinde düşerek omzunu kıran Türk Sanat müziğinin sevilen isimlerinden Umut Akyürek, Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programına konuk oldu. Akyürek, 16 yaşındaki kızı Melek Bal'ın hiperaktivite tedavisi gördüğünü ve okuluna ara verdiğini açıkladı. Sosyal medyada Umut Akyürek'in kızının özel durumunu, kızının rızası veya haberi olmadan milyonlarca kişinin önünde anlatması çok tepkili yorumlar aldı.
47 yaşındaki şarkıcı, kızı Melek Bal'ın dikkat eksikliği sıkıntısı yaşadığından bahsetti.
İŞTE UMUT AKYÜREK'İN KIZININ ÖZEL DURUMUNU ANLATTIĞI O ANLAR
Sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren bir çocuk annesi ünlü isim, kızının ihmal edilmemesi gereken bir hastalığa sahip olduğunu açıkladı.
"Hiçbir şeyden korkmuyor, en kötü huyu ısrarcılık"
"Ergenlikle beraber tedavimiz başladı. Hiçbir şeyden korkmuyor, en kötü huyu ısrarcılık. Sınırlarını da bilmiyor bu gençler" diyen Umut Akyürek, sözlerine şöyle devam etti: