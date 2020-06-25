Tuzlu su koronavirüs ile savaşmaya yardımcı olabilir
İşkoçyalı araştırmacılar, tuzlu ile gargara yapmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomlarını hafifleterek hastalığın süresini kısaltabileceğini açıkladı. Daha önce yapılan bir araştırmada, tuzlu suyun grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların süresini 2 gün kısalttığı açıklanmıştı.
İskoçya Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, tuzlu suyun öksürük ve soğuk algınlığını semptomlarını iyileştirdiğini ve hastalığın süresini kısaltığını bildirdi. Bilim insanları, soğuk algınlığı virüslerine benzer semptomlara sahip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına karşı tuzlu suyun etkilerini araştırıyor. Bu kapsamda hafif Kovid-19 semptomlarına sahip yetişkinlerden oluşan bir grup gönüllü üzerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Hafif semptomları olan koronavirüs hastaları, şu anda paracetamol ve ibuprofen ile tedavi ediliyor. Ağır durumda olanlara ise dexamethasone ve remdevisir uygulanıyor. Anca, bu ilaçların sınırlı etkisi kanıtlansa da hiçbiri tedavide yüzde yüze yakın bir etki gösteremiyor.
Bununla birlikte; tuzlu suyun hücrelerin mikroorganizmaları parçalamak için kullandığı hipokloröz asiti salgılamak için hali hazırda farklı hastalıklarda tedavi amacıyla kullanıldığı belirtildi.
Edinburgh Üniversitesi Usher Enstitüsü Direktörü Profesör Aziz Shikh, "Kovid-19 olduğu doğrulanmış kişiler üzerinde çalışmamız sürüyor. Tuzlu suyun salgının etkisini yavaşlatacağına inanıyoruz" dedi.