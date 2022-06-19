Tuzlu kahve terletti! Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu nişanlandı

Serkan Çayoğlu ilişkisiyle ilgili, "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum." demişti.