Tuzlu kahve terletti! Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu nişanlandı
Birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel Serkan Çayoğlu çifti evlilik yolunda ilk adımı atarak geçtiğimiz gece aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. İşte nişandan kareler..
2014 yılında birlikte rol aldıkları Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti geçtiğimiz aylarda evlenmeye karar verdiklerini sevenlerine duyurmuşladı.
Düğün İtalya'da
Evlilik kararlarının ardından düğünü İtalya'da yapacaklarını söyleyen çift dün akşam aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandılar.
Serkan Çayoğlu mutlu anları sosyal medya hesabı üzerinden "Kahve terletti!" yazarak paylaştı. Ünlü çifte meslektaşlarından da tebrik mesajları yağdı. Çiftin eylül ayında İtalya'da nikah masasına oturmaları bekleniyor.
Serkan Çayoğlu ilişkisiyle ilgili, "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum." demişti.