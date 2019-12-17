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Tuzlaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Tuzlaspor rövanşına çıkıyor. Avrupa'ya veda eden, ligde istikrarsız bir görüntü çizen Aslan, Türkiye Kupası’ndan da elenmemek için son kozunu oynuyor. Tuzlaspor - Galatasaray ilk 11'ler ve maç ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyor ve karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Turun ilk maçını Galatasaray'ın sahasında Tuzlaspor 2-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti.

Tuzlaspor: 0 - 0 :Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakem: Koray Gençerler
Saat: 20:45
Yayın: A Spor

Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Nagatomo, Taylan, Selçuk, Ömer, Feghouli, Belhanda, Falcao

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